Фанаты поттерианы смогут вновь увидеть «золотое трио» на экранах

21:11, 10 ноября 2021, ПАИ

Актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, снявшиеся в главных ролях легендарного фильма о Гарри Поттере, снимутся в специальном эпизоде франшизы, сообщило зарубежное издание Hypebae.

Во время тура студии Warner Brothers в Лондоне актеры были приглашены на съемки специального эпизода, который будет посвящен 20-летию выхода первой части – «Гарри Поттер и философский камень».

Съемки спецэпизода могут начаться уже в конце ноября, сообщает источник.

4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть картины о мальчике, который выжил, по мотивам серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат первая часть вышла позднее, в марте 2002 года.