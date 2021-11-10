Жена полицейского из Бежаниц поздравила мужа с двойным праздником

21:22, 10 ноября 2021, ПАИ

Жена участкового уполномоченного полиции, младшего лейтенанта МО МВД России «Бежаницкий» Игоря Погодина поздравила с двойным праздником, сообщила газета «Сельская новь».

Супруга Погодина поздравила участкового с профессиональным праздником сотрудников внутренних дел и преподнесла ему подарок – дочь Варвару.

«Редакция газеты и коллектив МО МВД России «Бежаницкий» от всей души поздравляют супругов Игоря и Марину с рождением дочери! Желаем всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего!», – поздравляют с двойным праздником земляки.

