Умер художник-аниматор мультфильма «Тайна Третьей планеты»

21:54, 10 ноября 2021, ПАИ

На 76-м году жизни скончался художник-аниматор мультфильма «Тайна третьей планеты» Дмитрий Куликов, сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Среди работ художника-аниматора - «Икар и мудрецы», «Лиса патрикеевна», «Про Сидорова Вову и многие другие мультфильмы детства россиян. Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года.

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», - отметили на сайте.