Умер художник-аниматор мультфильма «Тайна Третьей планеты»
На 76-м году жизни скончался художник-аниматор мультфильма «Тайна третьей планеты» Дмитрий Куликов, сообщили на сайте Союза кинематографистов России.
Среди работ художника-аниматора - «Икар и мудрецы», «Лиса патрикеевна», «Про Сидорова Вову и многие другие мультфильмы детства россиян. Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года.
«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», - отметили на сайте.
Комментарии: 0 Обсудить >>>