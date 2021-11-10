Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове

22:14, 10 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники пожарной охраны спасли женщину, которая съехала на большой скорости в реку, об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобиля на большой скорости и съехала в реку Милевка.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Прибывшие на место происшествия службы пожарной охраны извлекли женщину из автомобиля и передали бригаде скорой помощи. Женщине оказывают медицинскую помощь, решается вопрос о госпитализации.

На данный момент сотрудники пожарной охраны стабилизируют транспортное средство, чтобы избежать повторного опрокидывания автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.