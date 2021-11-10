Последний активный очаг коронавируса в Псковской области снят с контроля

22:37, 10 ноября 2021, ПАИ

Последний очаг коронавируса в Пушкиногорском доме ветеранов снят с контроля, об этом объявил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

В статистике смертности за сутки в Псковской области скончалось четыре человека. Всего выздоровело 193 человека и 295 случаев заболевания подтвердились в регионе.

Всего в Псковской области за 10 ноября провели 2020 исследований на COVID-19. Также использовано 83,7% поступившей вакцины. 1786 жителей региона привились первым компонентом за сутки, 1264 привились вторым. Ревакцинацию прошли 354 человека.