Выход фильма «Ампир V» по роману Пелевина перенесли на 2022 год

23:31, 10 ноября 2021, ПАИ

Премьера фильма «Ампир V» по мотивам романа Виктора Пелевина переносится с 25 ноября 2021 года на 31 марта 2022 года, сообщает «Кинопоиск».

Фильм рассказывает о молодом человеке Романе Шторкине, который становится вампиром и получает контроль над миром. Бюджет картины составил 460 млн рублей.

Режиссером кинокартины выступил Виктор Гинзбург, ранее экранизировавший другой роман Виктора Пелевина «Generation П», который псковичи могли увидеть повторно на экранах кинотеатров в июне. Главные роли в новом фильме исполнили Павел Табаков, Марина Зудина, Вера Алентова, Фёдор Бондарчук и рэпер Oxxxymiron.