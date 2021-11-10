Драгоценности из дома Романовых проданы на аукционе за 885 тысяч долларов

23:53, 10 ноября 2021, ПАИ

В Женеве прошел аукцион, на котором продали за 885 тысяч долларов драгоценности из сапфиров и бриллиантов, принадлежавшие тетке Николая II, великой княгине Марии Павловне, пишет ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

В предверии аукциона брошь и пара сережек-зажимов оценивались в 300-500 тысяч долларов, однако лот ушел существенно дороже.

Организаторы торгов рассказали, что эти драгоценности были тайно вывезены из России в Лондон в сентябре 1917 года, незадолго до Октябрьской революции. По просьбе Марии Павловны британский антиквар и аристократ Альберт Генри вывез около 244 ювелирных изделий.