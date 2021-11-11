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Вязать носки и варежки советует народный календарь 11 ноября

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница наступили по народному календарю 11 ноября, сообщает calend.ru. Праздник получил название в честь двух святых, чья память отмечается сегодня, — Анастасии Римляныни и Аврамия Ростовского.

Святая Анастасия жила в III веке в Риме. Она родилась в знатной семье, но рано осиротела и воспитывалась в женской христианской общине под наставничеством старицы Софии. В 20 лет перед градоначальником Провом она открыто исповедовала веру в Христа и отвергла требование поклониться языческим богам. Пров выставил девушку обнаженной перед народом, в ответ Анастасия начала обличать градоначальника в грехах. За это он приказал подвергнуть ее пыткам и казнить.

Преподобный Аврамий Ростовский жил в XI веке на Руси. Согласно преданию, он поставил себе хижину на озере Неро, где племена весь и меря поклонялись каменному идолу бога Велеса. Однажды преподобному явился апостол Иоанн Богослов, который дал ему жезл, увенчанный крестом. Жезлом Аврамий сокрушил идола и воздвиг на этом месте храм во имя Иоанна Богослова. Впоследствии святой обратил в веру многих язычников.

Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия — покровителем овчаров, которые в этот день справляли свой праздник.

Пастухов на Аврамия угощали всей деревней. Женщины приносили им гостинцы — пироги из свежей муки. Говорили, что благодаря такому подарку овцы будут здоровы и сохранны. Сами же овчары летом, пася овец, ставили на деревьях икону святой Анастасии: говорили, что она одна может уберечь домашних животных от волков.

В этот период времени стригли овец. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки либо ткали теплые ткани для зимней одежды.

Детям загадывали загадки про овец. Например, такие: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан»; «Не прядет не ткет, а людей одевает». Существовали и поговорки про овец: «Руном с овцы одевались и отцы»; «Овца не помнит отца, а сено ей впрок не идет: сыта — кричит, голодна — кричит».

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