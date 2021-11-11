Российские экономисты отмечают профессиональный праздник

07:25, 11 ноября 2021, ПАИ

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года, сообщает cakend.ru.

День экономиста отмечался в стране и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, назывался он Днём финансиста. В 2015 году всё «встало на свои места», и экономисты получили свой профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября.

Инициатором его учреждения выступило Вольное экономическое общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское вольное экономическое общество (ВЭО), которое в российской истории занимает своё почётное место.

Получившее одобрение и покровительство императрицы Екатерины II, ВЭО в дореволюционный период своей истории, так или иначе, играло немаловажную роль в развитии страны. В первую очередь эта организация стремилась к просвещению и выработке принципов экономического развития государства. Осуществлялись и практические действия на пути достижения цели: развитию и росту экономики России. Недаром символом Общества стал герб с изображением пчёл, летящих в улей и несущих мёд, а девизом – слово «Полезное».