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Общество

Всемирный день шопинга празднуется 11 ноября

11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга, сообщает calend.ru.

Всё началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Китая осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот «праздник» был к Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.

Организаторы планировали, что событие станет ежегодным мероприятием, когда предложенная пользователю значительная скидка, от размера которой «невозможно отказаться», превратит его тем самым в покупателя. И не ошиблись, очень быстро к инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки.

День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, предоставляемых на самые разнообразные товары владельцами крупнейших китайских интернет-площадок. Сегодня его противопоставляют известной «Чёрной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками.

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