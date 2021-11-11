В России на 10% вырастут тарифы на интернет и телевидение

08:35, 11 ноября 2021, ПАИ

В России в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily.

Издание уточняет, что расчеты не касаются рынка мобильной связи. Эксперты объяснили рост цен инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

При этом отмечается, что подорожание будет не столь значительным, как в последние годы. Ранее тарифы ежегодно росли на 12–15%.