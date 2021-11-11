До +8 градусов прогреется воздух в Пскове
11 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, днем местами умеренные. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура днем +4...+9 градусов.
В Пскове небольшой дождь. Температура днем +6...+8 градусов. В Великих Луках дождь. Температура днем +4...+6.
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