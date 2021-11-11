Горводоканал предупредил псковичей об отключении воды на улице Труда

09:05, 11 ноября 2021, ПАИ

11 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах на Запсковье, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить в домах № 41, 43а, 43а/1 на улице Труда.