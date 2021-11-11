Ещё 295 человек заразились COVID-19 в Псковской области

09:25, 11 ноября 2021, ПАИ

61 220 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 295 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровели 52 692 пациента (за сутки – 193), умерло 962 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 626 253 теста на коронавирус (за сутки – 2 020).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.