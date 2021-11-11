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Комету Чурюмова — Герасименко и комету Леонарда запечатлел пскович на звёздном небе

Комету Чурюмова — Герасименко и комету Леонарда запечатлел астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Своими снимками он поделился  в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» «ВКонтакте».

Комета Чурюмова — Герасименко открыта 23 октября 1969 года советским астрономом Климом Чурюмовым в Киеве на фотопластинках другой кометы — 32P/Комас Сола, снятых Светланой Герасименко в сентябре в Алма-Атинской обсерватории. Он обнаружил ещё одну комету возле края фотоснимка, однако вначале посчитал её фрагментом кометы Комас Сола. При изучении последующих фотоснимков выяснилось, что этот объект двигался по иной траектории и таким образом является самостоятельной кометой. Поверхность кометы разделена на 19 регионов, названных в честь древнеегипетских богов и богинь.

«Комету Чурюмова — Герасменко в ноябре-декабре можно наблюдать в любительские телескопы», — уточнил Пётр Митрофанов.

Комета Чурюмова-Герасименко

Комету C/2021 A1 (Леонард) 3 января 2021 года обнаружил астроном Грег Леонард в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне. Она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с.

Комета достигнет своего перигелия (ближайшего расстояния от Солнца) 3 января 2022 года. Ближе всего к Земле комета пролетит 12 декабря 2021 года. Она не будет представлять никакой опасности для планеты, и ее возможно будет увидеть даже невооруженным глазом. Комета Леонарда будет видна на небе рядом с яркой звездой под названием Арктур в созвездии Волопаса.

«Комету Леонарда, вероятно, можно будет наблюдать невооруженным глазом в начале декабря в утренние часы. Наилучшее время для ее видимости для Псковской области  с 6 до 8 утра», - добавил Пётр Митрофанов.

Комета Леонарда

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