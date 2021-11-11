Более половины пожилых россиян вакцинировались от коронавируса
В России чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию», - сказал министр в приветствии участникам форума «Россия - территория заботы».
По словам Мурашко, практически каждый второй пожилой россиянин все еще рискует жизнью, так как не привился.
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