Более половины пожилых россиян вакцинировались от коронавируса

09:48, 11 ноября 2021, ПАИ

В России чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию», - сказал министр в приветствии участникам форума «Россия - территория заботы».

По словам Мурашко, практически каждый второй пожилой россиянин все еще рискует жизнью, так как не привился.