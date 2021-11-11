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Общество

ТОС из Дновского района вошёл в число призеров всероссийского конкурса

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из деревни Заклинье Дновского района стал призером всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». Его результаты подведены на расширенном заседании Правления общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, сообщили в пресс-службе администрации региона.

ТОС из Дновского района вошел в тройку победителей в номинации «Благоустройство и экология». Федеральные эксперты высоко оценили реализованный проект по обустройству и озеленению центра деревни Заклинье. Отметим, что представители ТОС активно участвуют в субботниках и мероприятиях по благоустройству населенного пункта. В 2021 году на территории ТОСа впервые прошел районный праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!».

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал значимость развития системы территориального общественного самоуправления, которая позволяет на местах, особенно в небольших населенных пунктах, успешно решать вопросы местного значения. В настоящее время на территории региона зарегистрировано 242 ТОСа, и их число продолжает расти.

По инициативе главы региона с 2019 года на конкурсной основе осуществляется помощь в реализации социально значимых проектов ТОС. Причем размер грантовой поддержки на эти цели ежегодно увеличивается. В общей сложности за этот период на исполнение проектов ТОС было направлено свыше 40 млн рублей.

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