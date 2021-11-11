Тело мужчины обнаружили возле стадиона «747» в Пскове

10:02, 11 ноября 2021, ПАИ

В 8:37 у стадиона «747» на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружено тело 82-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам очевидцев, мужчина шёл к врачу, ему стало плохо, он упал и умер на месте. Прохожие, которые обнаружили тело, позвонили в полицию.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного комитета.