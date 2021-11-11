Особенности работы Россельхознадзора обсудили в медиацентре ПАИ

10:10, 11 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева, на которой обсуждались особенности работы ведомства.

Для вас мы узнали:

с начала года в Псковскую область пытались 23 раза ввезти заражённые растения; за 10 месяцев 2021 года через границу в Псковской области провезли 956 млн срезов цветов; 790 кошек и собак вывезли из России через границу в Псковской области в этом году; на всех питомцев, даже на черепах, хомяков и рыбок, при провозе через границу нужно оформлять специальные ветеринарные документы; в Псковской области расследуют возможный факт сокрытия вспышки АЧС на одном из предприятий; в Псковской области создадут буферные зоны вокруг свиноводческих производств для защиты от АЧС.

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