Особенности работы Россельхознадзора обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева, на которой обсуждались особенности работы ведомства.
Для вас мы узнали:
- с начала года в Псковскую область пытались 23 раза ввезти заражённые растения;
- за 10 месяцев 2021 года через границу в Псковской области провезли 956 млн срезов цветов;
- 790 кошек и собак вывезли из России через границу в Псковской области в этом году;
- на всех питомцев, даже на черепах, хомяков и рыбок, при провозе через границу нужно оформлять специальные ветеринарные документы;
- в Псковской области расследуют возможный факт сокрытия вспышки АЧС на одном из предприятий;
- в Псковской области создадут буферные зоны вокруг свиноводческих производств для защиты от АЧС.
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