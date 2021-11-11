Открытия переписей 2020–2021 годов: что покажет перепись в России?

10:19, 11 ноября 2021, ПАИ

Всемирный раунд переписей 2020 года охватил более 50 стран и выявил новые тренды: например, замедление пророста населения и рост численности горожан.

С чем это связано? Какие еще открытия возможны, что покажет перепись в России и как новые данные повлияют на нашу жизнь?

В казахстанском Алматы может проживать на 190 тысяч человек больше, чем учитывала статистика. Такие результаты показала перепись населения Казахстана осенью этого года. За несколько дней до ее завершения* в Алматы переписалось 2,2 млн человек — на 9% больше численности населения города (2 млн) по административным данным.

На 5%, по итогам последней переписи, выросла доля городских жителей во Вьетнаме — одной из самых густонаселенных стран в мире. Плотность населения столицы Хошимина достигла 4363 чел./кв. км. Однако темпы прироста населения страны за последние десять лет оказались заметно ниже, чем в предыдущем десятилетии. При этом перепись выявила и улучшение интеллектуальных стандартов, резкое повышение уровня грамотности, впечатляющие показатели посещаемости школ, обеспеченности жильем.

Общее замедление прироста населения с увеличением жителей городов показала и перепись 2020 года в Китае. Оказалось, в стране сокращается численность трудоспособного населения и женщин детородного возраста. Коэффициент фертильности (способности к продолжению рода), по данным последней переписи, в Китае составил всего 1,3 ребенка на женщину, что ниже уровня воспроизводства в 2,1 и приближает страну к уровню Японии.

В Кении, где преимущественно сельское население (69%), а в городах живет меньшинство, перепись показала иные тенденции: общее население здесь стремительно растет (за десять лет увеличилось на 26%) и заметно молодеет: трое из четырех кенийцев — младше 35 лет. Но уровень безработицы в аграрной стране достигает 39%. Уровень жизни заметно не улучшается.

Рост числа горожан эксперты связывают с «постковидной мобильностью» и развитием удаленной работы (если технологическое развитие страны позволяет) — теперь нет обязанности жить рядом с местом трудоустройства, стало легче совершать переезды. Этот тренд показывает только перепись — административные данные его не фиксируют. С развитием мобильности (предполагается рост тенденции в мире) увеличится и ценность данных следующих переписей.

«Рост численности населения в городах ускорила «постковидная свобода» — и от привязки к месту работы с введением удаленного формата, и от изоляции, в которой граждане были долгое время. Со снятием ограничений люди кинулись «наверстывать упущенное». Но забывают или откладывают на потом постановку на учет, что ведет к росту незарегистрированных жителей», — пояснила статистик Айгерим Султанбекова, директора Общественного фонда «Казахская социальная академия».

«При проведении практически всех переписей населения в мире наблюдается расхождение результатов с текущим учетом населения», — сообщила Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Например, человек может быть постоянно зарегистрирован в каком-либо регионе, а жить и работать в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске более 12 месяцев. В текущем статучете он войдет в численность своего родного региона, а по переписи — по фактическому последнему месту жительства», — пояснила эксперт.

Главной тенденцией развития российских городов сейчас эксперты называют сверхурбанизацию или «стекание» жителей малых и средних городов в более крупные. Поэтому результат, аналогичный Алматы, где население увеличилось на 10%, вполне возможен в России.

Среди открытий Всероссийской переписи могут быть изменения в половозрастном составе российских городов (например, за счет трудовой миграции их население может оказаться значительно моложе). Это и уникальные данные о национальном составе, образовании, жилищных условиях постоянных и мобильных жителей городов.

Полученные данные позволят лучше спрогнозировать ситуацию в экономике и социальной сфере: оценить и сравнить трудовой потенциал и рабочие места, обеспеченность поликлиниками, школами, жильем. И помогут принимать более точные и эффективные решения на уровне всей страны и каждого муниципалитета.

В числе открытий, которые показали переписи 2020-2021 годов: резкий рост численности этнических меньшинств. Которые, судя по тенденции, могут стать большинством. Так, по данным переписи-2020, в США впервые численность «белого» населения (ответивших так о своей этнической принадлежности) уменьшилась до рекордных 60,1% (с 223,6 до 204,3 млн человек за десять лет). Процесс затронул даже Аляску, которая до 2010 года была штатом с наибольшим приростом «белого» населения.

Аналогичная ситуация в Европе. В Великобритании численность этнических меньшинств выросла с нескольких десятков тысяч в 1950-х годах до более 3 миллионов, или 6%. В Лондоне эта цифра достигает уже 40%.

«Подобные сдвиги приводят и к изменениям в поведении потребителей, меняют факторы формирования совокупного спроса, направления миграционных потоков. Поэтому важно их вовремя выявлять и глубоко изучать для дальнейших прогнозов и решений. Такую возможность дает перепись», — отметила Елена Егорова.

Первые результаты проходящей Всероссийской переписи населения (о численности населения) станут известны в январе 2022 года, а полные итоги — в конце 2022 года. Благодаря цифровизации результаты будут получены втрое быстрее, чем по итогам ВПН-2010.

*Перепись в Казахстане проходит осенью 2021 года. 8 ноября завершается контрольный обход респондентов. До этой даты жители Казахстана еще могут переписаться онлайн.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Всероссийскую перепись населения через «Госуслуги» можно пройти до 14 ноября. Подробную инструкцию о прохождении переписи через «Госуслуги» можно прочитать здесь.