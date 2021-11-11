64-летнюю пропавшую женщину ищут в Великолукском районе
В ДНП «Лазурное» Великолукского района пропала 64-летняя Зинаида Петрова (Хмельницкая), сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
С 9 ноября местонахождение пропавшей неизвестно. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавая, карие глаза, волосы каштановые с проседью.
Была одета в бирюзовый халат, чёрные спортивные штаны, чёрные ботинки.
Информацию о местонахождении пропавшей волонтеры просят сообщать по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.
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