Мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области исполнены почти на 67%

10:43, 11 ноября 2021, ПАИ

Бюджет национальных проектов этого года в Псковской области исполнен почти на 67%, заявил губернатор Михаил Ведерников по итогам участия в Совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уровень исполнения мероприятий нацпректов в Псковской области соответствует средним показателям по Северо-Западному федеральному округу. По каждому направлению оперативно прорабатываем все вопросы. Цель — исполнение мероприятий нацпроектов на уровне не менее 95%», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Заседание прошло в формате видео-конференц-связи. Помимо руководителей субъектов СЗФО, в нем приняли участие руководство ряда федеральных министерств, представители контрольно-надзорных органов и общественных организаций.

Во время своего выступления полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан заметил, что, несмотря на ограничения, связанные с эпидобстановкой, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, активному взаимодействию регионов с федеральным центром общую ситуацию в округе удается удержать под контролем. В целом большинство из запланированных мероприятий исполняется.

На заседании Совета рассмотрены результаты контроля и мониторинга создания новых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организация информационного сопровождения хода реализации национальных проектов, а также приняты дополнительные решения, направленные на достижение целевых показателей в регионах Северо-Запада России.

Напомним, в 2021 году объем лимитов, предусмотренных на реализацию нацпроектов по 11 направлениям в Псковской области, составляет 9,5 млрд рублей.