Третья фаза исследований вакцины от коронавируса для подростков началась в Москве

10:47, 11 ноября 2021, ПАИ

В Москве на базе 10 поликлиник в двух детских больниц началась третья фаза клинических исследований вакцины «Спутник М» для подростков, пишет РИА Новости.

В клинических исследованиях примут участие три тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности вакцины. Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М» – это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке - 1/5 от взрослой», - отметила Ракова.

Напомним, первая и вторая фазы клинических исследований вакцины начались летом этого года.