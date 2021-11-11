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Общество

22 сосны с улицы Коммунальной перенесли в безопасное место - Болотин

Депутат Псковской городской Думы по округу №11 Константин Болотин рассказал о завершенных проектах в своем округе и планах на следующий год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, завершена прокладка асфальта от дома 83 до дома 95 на Рижском проспекте, высадка большого количества деревьев в сквере между школой № 24 и детскими садами № 48, 50, строительство спортивного комплекса у школы № 24.

«Особенно меня радует завершение работ по освещению на Рижском проспекте от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской. На объекте установлено 19 светодиодных светильников. Участок стал безопаснее как для водителей, так и для пешеходов», - подчеркнул депутат ПГД по округу №11 Константин Болотин.

Также до конца этого года в рамках программы «Комфортная городская среда» будет произведена замена детской площадки у дома 75 на Рижском проспекте.

«Это еще один пример работы активных жителей. Они сами составили план площадки с разделением на три зоны. Для детей дошкольного возраста установят качели, карусель-велотренажер, горки и песочницу. Для детей постарше будет большой игровой комплекс. Для занятий спортом предусмотрена зона с эллиптическим тренажером, комплексом турников, «змейкой» и брусьями», - отметил Константин Болотин.

Завершается строительство детского сада на улице Коммунальная, дом 56. По словам депутата, на объекте работает добросовестный подрядчик, который показывает хороший темп работы.

Кроме того, в округе Константина Болотина ведутся работы по замене лифтового оборудования.

«В моем округе попали под замену 32 лифта, из них 12 уже заменено. Мы понимаем, что сам процесс замены может вызывать некий дискомфорт, и прошу жильцов проявить терпение», - попросил депутат.

В планах на следующий год депутат городской Думы отмечает необходимость ремонта и благоустройства дворовых территорий на улице Печорской у дома 1, Рижском проспекте между домами 67 и 67а, улице Западной у дома 4 и дома 20а.

«Отдельно хочу затронуть волнующую жителей моего округа тему. Сейчас на  Коммунальной проводится прокладка водовода. Ко мне поступило много вопросов касательно судьбы деревьев, которые растут на пути проведения работ. По договоренности с подрядчиком все деревья, а это 22 сосны, перенесены в безопасную зону, и им ничего не угрожает», - заверил депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Константин Болотин.

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