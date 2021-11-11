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Проект магистранта ПсковГУ претендует на победу в конкурсе «Умник»

Магистрант института инженерных наук ПсковГУ Георгий Хришкевич принимает участие в конкурсе «Умник» с разработкой проекта, который позволит восстанавливать древнюю монументальную живопись при помощи цифровых технологий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«В Пскове много церквей и храмов, поэтому помощь реставрационным центрам очень важна, – считает автор. – Проект ускорит процесс восстановления потерянных изображений фресок, которые имеют большое культурное значение для региона. В наших силах сохранить культуру и историю нашего народа, нашего родного края».

Идея работы заключается в том, чтобы производить ускоренную реконструкцию монументальной живописи, преимущественно фресок, при помощи искусственного интеллекта. Проект представляет собой установку, в которой в некой полости находится разрушенная фреска. Над ней помещается камера на подвижном штативе, которая позволяет последовательно производить снимки изображения. После этого информация будет загружаться в систему и обрабатываться, чтобы искусственный интеллект смог воссоздать недостающие участки и собрать картину воедино.

«Если куски разложены не по порядку, не создавая общую картину, то программа самостоятельно соберет предполагаемое изображение, – отмечает Георгий Хришкевич. – Это будет зависеть в том числе от того, насколько мы знакомы с оригиналом фрески. То есть если мы работаем с живописью, оригинала которой у нас нет, то система сама попытается воссоздать изображение».

Студент отметил, что если его проект получит финансирование, то на первом этапе будет создан работающий прототип, так как нужно учесть некоторые нюансы и приобрести оборудование. На втором этапе будет создаваться информационная система, прорабатываться искусственный интеллект.

«Для меня важно получить критическое мнение жюри о минусах моего проекта. Это поможет мне доработать его, усовершенствовать. В дальнейшем я планирую использовать этот материал для написания магистерской работы», – подытожил конкурсант.

Добавим, конкурс «Умник» – это программа поддержки научно-технических проектов студентов и молодых ученых до 30 лет. Победитель – один или несколько человек от области – получит полмиллиона на развитие стартапа. Финальный отбор работ состоится 7 декабря 2021 года.

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