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Культура

Вышел первый видеоролик к 100-летию музея-заповедника «Михайловское»

Почтовая карточка из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Видеорассказ о первом музее Пушкина на территории нынешней мемориальной усадьбы поэта размещён на официальных страницах Государственного музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях. Эта запись — стартовый ролик большого интернет-проекта к столетию заповедника, которое будут отмечать в следующем году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

О Колонии литераторов — благотворительном учреждении для престарелых писателей, их сирот и вдов, а также учителей, которые в силу возраста и болезней уже не могли зарабатывать себе на жизнь — своим виртуальным экскурсантам рассказывает научный сотрудник мемориальной усадьбы «Михайловское» Ирина Крылова. Особо лектор выделяет одну из насельниц этого учреждения — писательницу Варвару Тимофееву (Починковскую), которая, по сути, стала первым хранителем и первым экскурсоводом по музею, организованному в «старом барском доме» в то же время, что и колония. То есть, за 11 лет до того, когда постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 годы сёла Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина в Святогорском монастыре будут объявлены заповедными и войдут под охрану государства.

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