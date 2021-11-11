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Общество

Утверждён порядок софинансирования региональных грантовых конкурсов для НКО

В 2022 году Фонд президентских грантов продолжит софинансирование конкурсной поддержки некоммерческих организаций на региональном уровне, сообщили в общественной организации.

Условия конкурсной поддержки были определены на заседании координационного комитета комитета под председательством Сергея Кириенко 9 ноября с учетом опыта, полученного в 2021 году. Ознакомиться с принятым документом можно здесь.

Заявки на софинансирование будут приниматься фондом с 1 по 30 декабря 2021 года.

Средства будут распределены по формуле, учитывающей количество некоммерческих организаций – участников и победителей конкурсов в субъектах России. При этом регион не может запросить больше, чем заложено им самим на поддержку НКО.

В этом году софинансирование от фонда на общую сумму 1,5 млрд рублей выделено 74 субъектам. В 54 из них уже прошли грантовые конкурсы, еще в 20 завершатся до конца года. Информацию о всех проведенных конкурсах, их участниках и победителях можно найти на портале гранты.рф.

Ранее сообщалось, что свыше 17 млн рублей грантовой поддержки получат социально ориентированные НКО Псковской области. За два года в Псковскую область привлекли более 100 млн рублей грантовых средств.

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