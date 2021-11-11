Автомобилистов в России планируют наказывать новыми штрафами

12:14, 11 ноября 2021, ПАИ

Минюст подготовил новую версию КоАП, которая реформирует «водительскую» часть кодекса, пишет «Коммерсант».

В конце 2021 года может быть принята новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ, в которой предполагается введение штрафов за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию инспектора, выброс мусора из машины, а также ужесточить наказание для рецидивистов. Кроме того, введут понятие «опасное вождение» и полностью исключат административный арест как меру наказания.

Еще в начале 2020 года Минюст представил первую редакцию проекта нового КоАП, затем документ неоднократно дорабатывался.

Первым изменением, которое заметят водители, будет раздел кодекса, отвечающий за штрафы для водителей. Теперь раздел будет не в 12-й главе, а в 21-й. Также в новой версии увеличили штрафные санкции в отношении рецидивистов.

За повторное управление автомобилем с нечитаемыми номерами водители могут получить штраф до пяти тысяч или лишение прав сроком до трех месяцев. Ранее штраф составлял 500 рублей. Также штраф за чрезмерную тонировку стекол составит пять тысяч рублей.

За повторное вождение без прав с россиян могут взыскать 20-30 тысяч рублей или назначить обязательные работы на 40-60 часов. Раньше штраф за вождение без прав составлял от 5 до 15 тысяч.

Кроме того, появится новая «экологичная» статья, которая предполагает штрафные санкции за выброс мусора из автомобиля. Для физических лиц штраф составит 2-3 тысячи рублей, для ИП — 20-60 тысяч рублей, для юридических лиц — 30-100 тысяч рублей, при этом для двух последних предполагают, ко всему прочему, конфискацию транспортного средства.

Также за размещение автомобиля или его мойки на газоне водителей будут штрафовать от тысячи до трех тысяч рублей. Водителей, которые допустили более трех грубых нарушений ПДД ( проезд на красный свет, непропуск пешехода на переходе и другие) в течение года будут лишать водительских прав до 1,5 лет или наказывать штрафом до 30 тысяч рублей.

Водителей, которые сели за руль будучи лишенными прав, не будут арестовывать. За такое правонарушение будет предусмотрен штраф 30 тысяч рублей или обязательные работы до 60 часов.

За пьяное вождение с находящимся в салоне ребенком нарушителям будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до 3 лет. Сейчас санкция составляет 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав до 2 лет.

О том, когда примут новый КоАП, пока неизвестно, так как отдельное согласование должно быть получено у Минфина для оценки «финансовых последствий» для бюджетной системы.