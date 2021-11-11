Уникальные издания Достоевского представлены в Псковской областной библиотеке

12:10, 11 ноября 2021, ПАИ

В Псковской областной библиотеке открыты три выставки, в частности псковичи могут познакомиться с уникальными изданиями Достоевского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, разместилась в Региональном центре по работе с редкими и ценными документами. На ней представлены уникальные прижизненные издания писателя, а также первые попытки собрания его сочинений.

Первое по-настоящему полное собрание сочинений Достоевского вышло уже после смерти писателя в четырнадцати томах в 1882–1883 годах. Издание подготовила вдова Анна Достоевская при участии его друзей – историка литературы Ореста Миллера и критика Николая Страхова. С этими книгами также можно познакомиться на выставке.

В фойе третьего этажа можно познакомиться со сказочными витражами псковички Тамары Васильевой. Также среди экспонатов выставки – магниты, подвески, украшения, брошки, фигурки ангелов и любимых новогодних персонажей, пользующиеся большим спросом как у псковичей, так и у гостей города. Все изделия выполнены в технике тиффани и фьюзинг.

Там же, на третьем этаже, работает персональная выставка ленинградского художника-графика Владимира Ивановича Будько «Экслибрис в моей жизни».

Экспозиция знакомит с работами мастера разных лет. Среди них - экслибрисы тушью с авторской подколеровкой, оригинальные книжные знаки в компьютерной обработке, литографии на религиозные темы. Особого внимания заслуживают работы Владимира Будько, выполненные для итальянского ресторатора Марио де Филипписа, чья коллекция экслибрисов занесена в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире.

У каждой выставочной витрины есть QR-код с аудиокомментарием автора.

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