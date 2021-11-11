Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

12:13, 11 ноября 2021, ПАИ

1 957 979 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 214,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано более 660 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 8 952 472 человека, 7 687 317 пациентов выздоровело, 251 691 человек умер. В Псковской области зарегистрировано 61 220 случаев заражения коронавирусом, 52 692 пациента выздоровело, 968 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.