Более 2 млрд рублей направят учреждениям культуры на поддержку в пандемию

12:43, 11 ноября 2021, ПАИ

Более 2 млрд рублей направит Правительство РФ на финансовую поддержку учреждениям культуры. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, пишет ТАСС.

Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность, уверен Мишустин. Он добавил, что это не первая мера поддержки сферы культуры в период пандемии и помощь таким организациям продолжится.

Премьер-министр отметил, что из-за ограничений учреждениям культуры приходится непросто. Театры, музеи, концертные и выставочные залы получают меньший доход, добавил Мишустин.