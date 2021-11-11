До 22 ноября продлён приём заявок на конкурс «Киномания на Великой»

13:04, 11 ноября 2021, ПАИ

До 22 ноября организационный комитет конкурса «Киномания на Великой» продлевает приём заявок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Организаторы напомнили, что заявки принимаются в трех номинациях: игровое кино (короткометражный фильм), документальное кино и социальный ролик.

В основе видеоработы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Отправить короткометражный фильм на конкурс может как профессионал (номинация «Кино – это жизнь»), так и начинающий кинолюбитель (номинация «Влюблённые в кино»).

Авторы фильмов, победивших в конкурсе в этом году, посетят киностудию «Ленфильм», а также будут отмечены призами от организаторов и спонсоров.

Для того чтобы подать заявку на конкурс, нужно изучить положение и до 22 ноября зарегистрировать свою работу по ссылке.

Конкурс ориентирован на жителей Пскова и Псковской области, отправить свой фильм может участник в возрасте от 14 до 35 лет. Организатором конкурса выступает Псковский городской молодёжный центр.