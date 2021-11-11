«Секреты тела» раскроет ПАИ

13:30, 11 ноября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации при участии отделения спортивной медицины ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» готовит к запуску новый уникальный видеопроект «Секреты тела».

Специалисты отделения покажут основные простые, но эффективные упражнения, которые можно делать в домашних условиях, чтобы избавиться от напряжения в шее, усталости, расслабить мышцы спины и многое другое.

Участниками проекта станут эксперты международного уровня. Проект «Секреты тела» будет состоять из нескольких тематических блоков. Например, в первом выпуске специалисты расскажут и покажут набор упражнений ЛФК для шейного отдела, грудного и поясничного отделов позвоночника.

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