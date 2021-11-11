Россияне досрочно установили рекорд по числу взятых за год кредитов наличными

13:33, 11 ноября 2021, ПАИ

Россияне в течение января – октября 2021 год взяли 15,8 млн кредитов наличными, это больше, чем за весь 2020 год (14,5 млн кредитов), следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), владеющего информацией о 97 % банковских заемщиков.

Отмечается, что в октябре банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными. Это на 22 % больше, чем годом ранее.

Рост кредитования за сентябрь–октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольший рост зафиксирован в Татарстане (на 44 %), Иркутской области (43 %), Московской и Тюменской областях (по 41 %), Ростовской области, Башкортостане и Москве (по 40 %). Наименьший рост был в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае (по 30 %).