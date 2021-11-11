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Общество

Уточка-бегунья приняла участие в Нью-Йоркском марафоне

Фото: Instagram/ @seducktive

В Нью-Йоркском ежегодном марафоне приняла участие утка по кличке Wrinkle [прим. - Морщинка], которая пробежалась вместе с участниками в специально сшитых для нее тапочках, сообщил Esquire.

ТикТок в аккаунте утки о том, как она участвовала в марафоне в воскресенье, набрал уже 5,3 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков. Несмотря на то что Морщинка преодолела не всю дистанцию, все внимание зрителей, бегунов и пользователей социальных сетей было приковано к ней.

Также официальный аккаунт Adidas написал в комментариях, что передаст видео дизайнеру для разработки новой коллекции обуви, на что хозяин утки ответил, что после выхода ролика получил большое количество заказов на изготовление обуви и ищет спонсора. Обувь для Морщинки он делал сам.

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