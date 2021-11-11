В Псковской области скончался ветеран войны, полковник внутренней службы в отставке Евгений Ильин

13:59, 11 ноября 2021, ПАИ

11 ноября на 95-м году жизни после болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник внутренней службы в отставке Евгений Ильин, уроженец Новосокольнического района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Евгений Ильин был дважды ранен в годы войны на 3-м Белорусском фронте. Более тридцати лет он прослужил на различных ответственных должностях в органах внутренних дел региона. Удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

После выхода на пенсию длительное время являлся активным членом Псковской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. «Евгений Александрович немало сделал для укрепления ветеранских рядов, а также нравственного воспитания молодых сотрудников и учащейся молодежи, повышения авторитета стражей правопорядка. Принимал деятельное участие в наставническом движении. Светлая память о Евгении Александровиче Ильине навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.

УМВД и совет ветеранов выразили соболезнования родным и близким покойного.