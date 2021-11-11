Поэтический сборник преподавателя ПсковГУ вошел в шорт-лист премии Андрея Белого

14:19, 11 ноября 2021, ПАИ

Книга поэта, кандидата философских наук, преподавателя ПсковГУ Артема Верле «Неполное собрание строчек» (Literature Without Borders, Ozolnieki, Латвия) включена в шорт-лист премии Андрея Белого за 2021 год в номинации «Поэзия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Книга состоит из 14 собраний читательских моностихов. В каждом – по 35 строк из сочинений поэтов XVIII и XIX веков, которых причисляют к авторам второго ряда, например, Михаила Хераскова, Константина Случевского, Аполлона Майкова, Льва Мея. XX век представлен строками Эдуарда Багрицкого и поэтов-шестидесятников. По словам автора книги, чужие тексты вполне могут стать своими посредством такой антологии, вне контекста они обретают новые связи и смыслы, более близкие составителю, чем самому поэту. Так рождается новая авторская речь, в которой нет ни одного «своего» слова. Но и у каждого читателя, в свою очередь, может быть своя стратегия чтения: в прямой последовательности, обратной или случайной.

«Общая философская концепция сборника в том, что у нас вообще нет своих слов. Все наши слова не наши, - рассказал Артём Верле. – И это абсолютизировано посредством такого читательского опыта. Я всегда записываю что-то во время чтения. И получается такая минималистская поэзия, в которой, казалось бы, нет ни одного моего слова, но одновременно с этим все они – мои, так как именно меня они остановили и вполне могут быть и моими и просто совпасть с чьими-то чужими».

Артем Верле является лауреатом Малой премии «Московский счёт» (2015) и автором ещё трёх книг стихотворений: «Хворост» (М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2015), «Як пробачити снiг» (пер. на украинский Лесика Панасюка. Харьков: kntxt, 2019) и «Краны над акрополем» (М.: всегоничего, 2020). Стихи переводились на польский, итальянский, испанский, украинский, финский и литовский языки.