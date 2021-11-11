Карантин по АЧС снят с участка репродукции и откорма свиней «Шелонский» в Порховском районе

14:31, 11 ноября 2021, ПАИ

Карантин по АЧС отменен на территории эпизоотического очага – на участке репродукции и откорма свиней «Шелонский» ООО «ПсковАгроИнвест», а также на территории угрожаемой зоны и территории зоны наблюдения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Для ликвидации очага проведены все необходимые мероприятия согласно ветеринарным правилам. В частности, прошла полная очистка и три этапа дезинфекции на территории очага, регулирование численности кабанов и наблюдение за состоянием домашних свиней в зоне наблюдения и так далее.

Однако здесь еще на 180 дней сохранятся ограничения на вывоз продукции.