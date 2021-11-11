135 острых отравлений зарегистрировали в Псковской области за 9 месяцев 2021 года

14:37, 11 ноября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года в Псковской области зарегистрировали 135 острых отравлений химической этиологии, что на 23,7% меньше аналогичного периода 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Среди мужчин выявлено 79 отравлений, женщин – 56. Отравились 29 детей в возрасте до 14 лет и 4 подростка (15-17лет). По социальному положению пострадавшие чаще безработные – 36,3%, работающие – 22,2 % или пенсионеры – 15,6%. Наиболее часто отравления встречаются в возрастной группе 26-39 лет – 20,7%, 60 лет и старше – 19,3%, 0-6 лет – 17%; 50-59 лет – 13,3%; 40-49 лет – 12,6%; 18-25 лет – 9,6%; 7-17 лет – 7,4%.

37 отравлений закончились летальным исходом, среди погибших был один ребенок (отравление лекарственным препаратом).

В 38% случаев отравления были связаны с приемом лекарственных препаратов, 28,2% – спиртосодержащей продукции, 14,1% – наркотических веществ. Наиболее частые причины летальных исходов – отравление спиртосодержащей продукцией (75,7%) и наркотическими веществами (21,6%).

Обстоятельство отравления обычно случайное (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие) – так произошло в 51,1% случаев, реже – преднамеренное (28,9%).