Ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

15:04, 11 ноября 2021, ПАИ

От планов по запуску авиарейса Псков – Минск Псковская область не отказывается, работа продолжается, «Псковпассажиравтотранс» продолжает получать поддержку из бюджета региона на фоне общего роста цен на топливо и запчасти, продолжается работа по обновлению технического парка этого предприятия. Об этом и многом другом в медиацентре ПАИ рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

- Есть ли какие-то примерные планы, когда будут завершены городские объекты – Рижский проспект, Коммунальная? Это такой злободневный вопрос от горожан.

- Эти два объекта – это объекты переходящие, двух-трехлетние. Сейчас на Рижском проспекте выполнена та часть работ, которая была запланирована на этот год. Был уложен выравнивающий слой асфальта, и для обеспечения безопасности нанесена разметка краской, а не термопластиком, чтобы автолюбители с комфортом передвигались. В следующем году будет продолжена укладка верхнего слоя. На Коммунальной сейчас идет по основному ходу укладка верхнего слоя, то есть тоже этап этого года будет выполнен, я надеюсь, в срок. По основному ходу верхний слой практически уложен. И останется у нас следующая часть – от «Империала» до Коммунальной, дом 70. Тот участок, который на следующий год переходит.

- Если еще говорить о планах на 2022 год, есть что-то отметить по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»?

- Да, нацпроект длится до 2024 года, и, естественно, на 2022 год у нас планы еще чуть больше, чем на 2021 год, предусмотрены. Есть небольшое увеличение по финансированию этого направления, приближается к 3 млрд 900 млн. Надеемся также, что федеральный центр опять нам окажет помощь дополнительными деньгами, и мы сможем еще больше освоить. В 2022 году мы будем продолжать основные направления наши, опорную сеть, дорога Псков – Гдов – Сланцы, Порхов – Успенье, Великие Луки – Усвяты, большие трехлетние переходящие контракты. Но при этом на них также подрядчик работает уже с опережающими темпами, потому что по ним уже контракты заключены и уже ведется активная работа, люди очень ответственно к этому подходят. Уже приступили подрядчики к ремонту автомобильной дороги на Самолву, этот проект стоимостью 125 млн рублей будет заключаться в том, что будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия в населенных пунктах. В настоящее время ведется работа не по поиску, а по перемещению финансовых лимитов для того, чтобы обеспечить проектирование – это достаточно протяженная дорога, практически 40 километров. Чтобы произвести капитальный ремонт, это требует разработки проектно-изыскательских решений, соответственно, большого финансирования. Но это в планах есть, никуда не девается и будет сделано.

- Есть отдельный вопрос, тоже давние объекты, тоже интересно всем, как идет его реализация, - это строительство Северного обхода. Какие перспективы завершения строительства этого объекта?

- По Северному обходу много вопросов возникает, и я уже не первый раз поясняю людям: в связи с тем, что сложилась в этом году серьезная, сложная ситуация на дорожно-строительном рынке и вообще на рынке строительных материалов, существенное увеличение стоимости материалов произошло, что потребовало пересчета тех финансов, которые были заложены на реализацию этого проекта. Сейчас будет сделана корректировка сметной стоимости, дана будет оценка госэкспертизы, и после этого мы планируем в следующем году, уже к весне заново проторговать и начинать реализовывать. Никто из планов строительство Северного обхода не снимает.

- Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста.

- «Комсомольская правда», Ольга Чернышова. По поводу Коммунальной улицы, там сейчас идет ремонт дороги, медленно двигается в сторону «Империала». Такой вопрос: планируется ли напротив дома 44, там угол «Империала», после двух пешеходных переходов расширить дорогу? Там есть такой участок сужения дороги, где общественному транспорту приходится заезжать на поребрик, и там уже накатанная дорога. Чтобы в час пик не оставлять перед собой дыру на полосе при повороте направо и не было бы пробки сзади, приходится заезжать автобусам, соответственно, всем трястись, и это очень неудобно! Давно такая проблема есть, в принципе, там ничего не мешает, кроме столба, который держит линию проводов. Может, это можно перенести? Эта ситуация существует очень давно, и после дождей, после заморозков неудобно на этот угол заехать.

- А место какое конкретно?

- Направление в центр, в город ехать?

- Да. Получается, угол «Империала», два перехода, после остановки, после них. Наш опасный поворот.

- Наверное, я сейчас вам не скажу ничего, давайте я этот вопрос помечу себе, Борису Андреевичу Елкину доведу, мы обсудим это, думаю, что какие-то решения в рамках этого проекта попробуем сделать, если позволяют нормативы строительные.

- Спасибо большое.

- Я задам вопрос по дорогам не регионального значения. Тем не менее. У автомобилистов был вопрос по дорогам между населенными пунктами, в частности, Гверстонь – Крупп, там, говорят, надо дорогу ремонтировать, ездить по ней невозможно. А Крупп – Сижно – дорога вообще отсутствует. Скажите, пожалуйста, что-нибудь планируется сделать с дорожным покрытием? Или это будет головная боль?

- Нет, я так понимаю, две дороги из названных – это региональные дороги. Это направление в планах по наведению там, условно, порядка, это направление Гверстонь – Крупп – Кулья планируется полностью быть отремонтировано и отреконструировано. Там есть участки, которые в рамках национального проекта БКД делаются. Есть участок реконструкции, состоящий из двух этапов. Есть участок капитального ремонта. В этом году будет завершен участок по ремонту, до конца года будут выполнены работы по замене асфальта. К сожалению, был участок дороги, где заказчику ГБУ ПО «Автодор» пришлось расторгнуть контракт с подрядчиком по причине ненадлежащего исполнения. Сейчас готовится документация размещаться снова на торги, то есть надеемся, что в этот раз повезет, будет достойный подрядчик завершить эти работы. Также сейчас готовится конкурсная процедура как раз по участку реконструкции. В ближайшие года 3-4 эта дорога будет приведена в надлежащее состояние.

- Скажите, пожалуйста, в будущем году начнутся ремонтные работы на Яна Фабрициуса? На доокончание? От торгового центра до вокзала? Планируется?

- Вообще в планах, да, было.

- Планируется? Но точно вы не можете сказать, сколько будет? Какой срок ремонта этого будет?

- Однозначно, это будет не год, как минимум два года, это переходящий объект, он достаточно сложный тоже. Но надеюсь, что не будет такого, как было с первым участком.

- Да, это волнует больше всего.

- Надеюсь, администрация города нормально отработает сейчас, новые люди пришли. Сделают, как положено.

- И еще такой объект, как улица Поземского. По плану она должна завершиться к осени 2022 года, насколько я помню. Перспектива такая есть?

- На настоящий момент, будем надеяться, что ничего не изменится. Я сейчас точно вам не готов сказать, я знаю, что там определенные проблемы были, связанные с археологической составляющей. Но я надеюсь, что подрядчик должен вытянуть, там сейчас работают.

- Вопрос по поводу авиамаршрута Псков – Минск, о котором мы вчера писали. Есть вопросы, которые читатели задают: сколько будет стоить полет? Если известно. И сколько он займет времени?

- К сожалению, в настоящий момент Росавиация не дала разрешения на эти полеты. Перевозчик был готов выполнять, там маломестный самолет «Сесна», 9-местный должен был быть. Но я не могу сказать, сколько бы он стоил, его уже не согласовали. Пока это сдвинулось. Направление это прорабатывается, оно интересно, но пока… От планов никто не отказывается, у нас направление на развитие всех транспортных направлений – и авиа, и ж/д, и автобусные перевозки.

- Хотелось бы спросить. Была нерабочая неделя, связанная с ужесточением санитарных требований, и вообще сейчас такая эпидобстановка складывается в регионе, что необходимо следить за соблюдением особенно антиковидных мер. Проводятся ли у нас проверки на транспорте по их соблюдению?

- Да, в связи с всплеском заболеваемости комиссией по противодействию распространению инфекции было принято решение об увеличении рейдов на всех видах транспорта, если в моей сфере смотреть, - автобусные перевозки в городе, междугородние перевозки, авиаперевозки. Также контролировались такси, имеющие лицензию, и дали рекомендации и проверяли потом еще сообщение с Петербургом, «Ласточку». Было существенно увеличено количество рейдов. Первоначально был большой прирост по составленным протоколам, но, к счастью, наши жители отнеслись с достаточной ответственностью, и уже к концу ограничительных мер протоколы практически не составлялись, потому что люди в большинстве своем использовали маски.

- Но пока рейды будут продолжены, я так понимаю?

- Рейды будут продолжены.

- Спасибо. Заговорили про городские автобусные перевозки. Интересна судьба «Псковпассажиравтотранса». Какие планы по развитию этого предприятия?

- Предприятие живет. Планы по нему – поддерживать его жизнеспособность, развивать это предприятие. Недавно там произошли небольшие кадровые изменения, сменился руководитель, предыдущий отработал, спасибо ему за труд, пришел новый руководитель, который понимает задачи, который должен навести и наведет, я думаю, там порядок. Там бардака как такового нет, просто нужно вести дальше, продолжать плановую работу, чтобы люди были обеспечены работой, чтобы менялся подвижной состав, чтобы приходили новые автобусы, чтобы у всех зарплата была вовремя, чтобы население, естественно, было обеспечено в достаточной мере перевозкой на автобусе. В настоящий момент очень много приходится тратить финансовых средств из областного бюджета для субсидирования, потому что необходима помощь предприятию. Мы понимаем, что предприятие большое, и поэтому область деньги систематически выделяет достаточно в больших количествах на поддержание платежеспособности предприятия, на выплату зарплат. В планах также смена подвижного состава, закупки новых автобусов. То есть предприятие живет и будет дальше жить.

- По «Псковпассажиравтотрансу». Как там с кадрами? Вроде новые автобусы, постоянно приходится пользоваться ими, но как-то водители… Немножко возникают вопросы, даже кондукторы предупреждают: держитесь за поручни. Но это на самом деле так!

- Держитесь за поручни, молодой водитель?

- Вы знаете, как ни странно, немолодые водители, я даже обратила внимание. Новые автобусы, но очень резко они тормозят. Специалист как-то мне сказал, что они какую-то штуковину не выключили, с которой проще ехать… Кадры требуются, большие кадры на предприятии?

- Я до руководства доведу, чтобы они обратили внимание, может, дополнительно проинструктировали людей…

- Именно в новых автобусах! Вроде они новые, но очень резко ездят!

- Вы знаете, возможно, как с любой новой техникой, еще не научились использовать.

- Нужно сначала освоить ее достаточно, чтобы потом выходить на линию. К тому же это пассажирские перевозки, люди там пожилые, есть и дети, и все... Я понял. Я доведу до руководства, чтобы они провели необходимую работу, чтобы это исключить.

Все новости с пресс-конференции Станислава Стармолотова читайте в сюжете.