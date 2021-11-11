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Общество

В Пыталовском районе начинают поиски танка, затопленного немцами

В болоте в Пыталовском районе идут поиски танка, который, предположительно, в 1944 году затопили немцы, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на руководителя отряда «Поиск-97» Дмитрия Ершова.

Местные жители рассказали, что фашисты устроили здесь аэродром, на охране которого стоял танк. Однако старожилы затруднились сказать, был это немецкий танк или советская машина, захваченная в качестве трофея. 

Также сообщается, что, отступая, немцы, по одним данным, тащили этот танк, по другим, ехали на нём, но в конце концов приняли решение утопить его в болоте.

«Наши товарищи несколько раз ездили, осматривали болото, но это было 20 лет назад, 15 лет назад», - уточнил Ершов.

Теперь у поисковиков появился проводник — местный житель, которому бабушка рассказывала историю о танке и показывала место, где он может находиться.

«Мы уже совершили несколько выездов, обошли болото, привязали карту местности к немецкой аэрофотосъёмке, чтобы понимать, что и где находилось», - уточнил Дмитрий Ершов.

Теперь поисковики собираются обследовать болото с помощью техники, как только позволит обстановка. Чтобы выйти в болото, нужны либо заморозки, либо долгая сухая погода.

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