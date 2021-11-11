Юлия Зайцева: Имея один Ледовый дворец, многого не добьешься

15:58, 11 ноября 2021, ПАИ

«Имея один Ледовый дворец на область, многого не добьёшься, чтобы участвовать в каких-то олимпиадах», - считает президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева. Об этом она заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 ноября.

По мнению Юлии Зайцевой, в больших городах дети «занимаются больше». Зайцева отметила, что существуют основные, дополнительные, частные тренировки.

«У нас в городе такого не достичь. У нас тренер и программу сделает, и покатается. В больших городах работает бригада тренеров. Мы не можем себе такое позволить. Поэтому мы стараемся много ездить и смотреть, как устроено у других», - сказала Юлия Зайцева.