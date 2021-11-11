IT-сообщество студента ПсковГУ стало призером Всероссийского конкурса кружков в Санкт-Петербурге

16:37, 11 ноября 2021, ПАИ

IT-сообщество PskovHack, созданное четверокурсником Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Романом Бухаревым, стало призером в номинации «Команда энтузиастов» во Всероссийском конкурсе кружков, сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге с 8 по 10 ноября по инициативе Кружкового движения НТИ в целях поддержки и популяризации научно-технического творчества. Награждение призеров и победителей состоялось на Всероссийском съезде, посвященном 100-летию кружкового движения в России.

В номинации «Команда энтузиастов» участвовали кружки, которые сложились на основе общих интересов в научно-техническом и технологическом творчестве, принимающие вызовы рынка и общества, занимающиеся исследованиями и осуществляющие разработки, реализующие проекты в сфере технологий и/или создающие новые продукты. В прошлом году команда стала победителем в номинации «Взгляд в технологическое будущее».

В рамках интерактивной конференции победители и призеры Всероссийского конкурса кружков 2021 поделились опытом и успешными практиками кружковой работы. Также программа мероприятия включала Наставнический трек, Экосистемный трек и Молодежный трек, где участники обсуждали новые технологии, презентовали проекты и анализировали опыт регионов.

«На съезд я приезжал для знакомства со своими коллегами из других регионов, создания общих проектов и просто для того, чтобы быть в повестке Национальной технологической инициативы 20.35 и кружкового движения, - поделился Роман Бухарев. - По ощущениям всё прошло просто супер, встретился со многими коллегами, с которыми провели уже два Всероссийских хакатона общей численностью около 300 человек. Было приятно получить печатную продукцию со своим IT-сообществом».

В мероприятии также приняли участие наставники и руководители кружков по традиционным и новым технологическим направлениям, ветераны кружкового движения России, победители и призеры Всероссийского конкурса кружков, преподаватели школ, дополнительного образования, вузов, члены Ассоциации участников технологических кружков, лидеры и наставники проектов Кружкового движения НТИ, кружковцы, выпускники и молодые технопредприниматели, представители технологического бизнеса, региональные координаторы Кружкового движения НТИ.

Параллельно со съездом проходил Баркемп – 2021 «Национальная технологическая революция 20.35», посвященный развитию экосистемы Национальной технологической инициативы (НТИ), в котором студент также принял участие.

В деловой программе Баркемпа была представлена пленарная дискуссия «Сотрудничество и конкуренция: как создать бизнес-экосистему?». Участники обсудили, чем экосистемы отличаются от других бизнес-моделей, можно ли бизнесу выжить, оставшись в стороне от экосистемного подхода, какую пользу экосистемы приносят потребителю и бизнесу, насколько важно наличие собственной цифровой платформы для связи участников экосистемы и другие вопросы.

Отметим, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Главной задачей является привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, а также повышение вовлечённости профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Подробнее о мероприятиях Года науки и технологий здесь.