Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ для экономии используют карту лояльности

16:56, 11 ноября 2021, ПАИ

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Всё началось в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой. Сейчас распродажи, скидки, акции и кешбэки стали неотъемлемой частью похода в магазин. Как предпочитают экономить на покупках наши зрители и читатели, показали результаты нашего опроса.

Подавляющее большинство участников опроса – 64,5% – пользуются картой лояльности магазинов. Как известно, пользователям такой карты предлагают дополнительные скидки, возврат денег в виде баллов и многое другое. Чуть больше 2% респондентов освоили функцию кешбэка на определённый вид товаров. Эта услуга существует довольно давно, но активно ей начинают пользоваться только сейчас. Банки предлагают оформить карту и зачастую в качестве преимуществ указывают возможность возврата денег на выбранный или указанный вид товара. Около 28% следят за сезонными распродажами, «чёрными пятницами» и прочими акциями для того, чтобы урвать желаемый продукт по сниженной цене. Менее 2% пользуются приложением при покупках. Самый очевидный пример таких покупок – фастфуд. Популярные заведения подобного типа широко используют этот инструмент. Принцип как и у карты лояльности, но в дополнение ты получаешь возможность отслеживать текущие акции, копить баллы, следить за новинками и заказывать доставку. 3,5% не экономят. Живут на широкую ногу и могут позволить себе всё.

Российские потребители все активнее переключаются на собственные торговые марки. По данным Sberbank CIB, за год доля покупающих их граждан выросла до 37%. Это позволяет экономить на продуктах, что делают уже больше двух третей россиян.

По неофициальным статистическим данным, наряду с распродажами, одной из наиболее часто используемых акций является вещь в подарок. Данный способ экономии интересен для 54% покупателей одежды. 44% из опрошенных россиян желают получить кешбэк при покупке одежды. Высокая популярность ответа объясняется тем, что по смыслу кешбэк является той же скидкой, которая впоследствии возвращается на карту покупателя за выбранную им вещь. Чуть менее популярным способом экономии является скидка или бонусы на следующую покупку: в ходе опроса данный вариант ответа отметили 40% респондентов. В условиях рационализации потребления и сокращения частоты покупок большинство россиян хотят получить выгоду здесь и сейчас, не дожидаясь следующего похода в магазин, которого может и не случиться.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.