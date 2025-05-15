В Великолукском роддоме 26 мая начнётся курс по подготовке к материнству

10:22, 15 мая 2025, ПАИ

26 мая начнется курс подготовки к родам «Школа материнства» в Великолукском родильном доме, сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

Этот бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой возможность лично познакомиться со специалистами медучреждения и подготовиться к родам.

Расписание занятий в родильном доме в Великих Луках:

26 мая в 10:00 – «Физиология беременности, подготовка организма к родам» – акушерка АФО Екатерина Иванова; в 11:00 – «Все о родах» – заведующая филиалом родильного дома в Великих Луках, врач – акушер-гинеколог Надежда Ксенофонтова.

27 мая в 11:00 – «Преиндукция родов» – заведующая отделением патологии беременности Мария Сырицо; в 12:00 – «Обезболивание родов» – заведующий отделением анестезиологии – реанимации для женщин Павел Семёнов.

28 мая в 14:00 – «Восстановление после родов, послеродовой период» – акушерка АФО Екатерина Иванова; в 15:00 – «Грудное вскармливание» – медицинская сестра отделения новорожденных Елена Павлова.

29 мая в 10:00 – «Меры социальной поддержки» – главный специалист отделения клиентской службы ГКУ ПО «Центр социальных выплат» Елена Соколова; в 11:00 – «Психологическая подготовка к родам» – психолог Ольга Павлова.

30.05. в 11:00 – «Уход за новорожденными» – старшая медсестра отделения новорожденных Светлана Васильева; в 12:00 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – заведующая отделением новорожденных Галина Гусева.