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Посвященный Достоевскому литературный вечер провели в Псковском филиале Академии ФСИН РФ

В день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся литературный вечер, посвященный писателю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Организаторами мероприятия выступили сотрудники библиотеки, а также курсанты и студенты научного общества совета самоуправления образовательной организации, которые подготовили для обучающихся литературную викторину и книжную выставку, посвященные юбилею знаменитого писателя Федора Достоевского.

Вместе с сотрудниками библиотеки курсанты и студенты вспомнили произведения. Его называют исследователем русской души, а 200-летие со дня рождения по Указу президента отмечают на государственном уровне.

Обучающиеся Псковского филиала академии посмотрели фильм «Тобольские ворота Достоевского», снятый Центром общественных связей ФСИН России, премьера которого состоялась осенью этого года во время проведения всероссийской акции «Дорогами искупления». После просмотра фильма состоялось его обсуждение.

«В юбилейный для писателя год мы заметили, что интерес к творчеству и биографии Федора Михайловича Достоевского у обучающихся нашей образовательной организации заметно возрос. Уверены, что они еще раз обязательно перечитают великие произведения Достоевского и снова вместе с его героями задумаются над самыми важными вопросами жизни», – отметила заведующая библиотекой Ольга Брындина.

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