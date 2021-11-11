Псковичи приняли участие в международных соревнованиях по триатлону в Турции

16:57, 11 ноября 2021, ПАИ

Псковичи Дмитрий Борисов и Александр Марчев приняли участие в международных соревнованиях по триатлону. О том, что их на это подвигло и как прошли состязания, узнала «Псковская правда».

Триатлон — это спортивное троеборье, включающее плавание, велогонку и легкоатлетический кросс. В 2021 году псковские спортсмены записались на Ironman в Турции — это серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона в разных странах мира.

В Турцию псковичи прибыли за три дня до гонки: чтобы было время на акклиматизацию. А долгожданный первый старт состоялся 31 октября. Псковичи выбрали дистанцию «half ironman» или «полужелезный человек». Она включает заплыв на 1,93 км, велогонку на 90 км и забег на 21,1 км. Всего – 113 километров.

На прохождение дистанции Дмитрию Борисову понадобилось 5 часов 47 минут, его другу Александру Марчеву – 5 часов 30 минут. «Триатлон – это попытка преодолеть себя, свои страхи. Должна быть очень сильная мотивация! Нужно этого очень сильно хотеть или иметь предрасположенность к таким циклическим видам спорта. У меня, наверное, просто есть мечта, к которой я аккуратно иду», - уверен Дмитрий Борисов.

В планах псковских спортсменов – гонка на 113 километров в Санкт-Петербурге. Подробнее читайте здесь.