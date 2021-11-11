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Общество

В России стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

1 ноября на образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения. В ней принимают участие ученики 1-9 классов из 85 субъектов страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Организаторами бесплатной образовательной олимпиады в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выступили Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

«Одна из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» ― повышение безопасности на дорогах, - отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Ежегодно по нацпроекту строятся, ремонтируются и реконструируются тысячи километров дорог, в регионах России обновляется общественный транспорт, в развитии дорожной инфраструктуры используются наилучшие проверенные практики и инновационные технологии. Но безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас, каждый должен знать правила безопасности дорожного движения и уметь применять их в жизни. В особом приоритете ― детская безопасность. Именно для того, чтобы напомнить подрастающему поколению и их родителям о важнейших правилах безопасности на дорогах, ― для всех школьников 1-9 классов проводится эта онлайн-олимпиада».

Участники будут проходить разные сегменты компьютерной игры вместе с анимированными героями, что позволит сделать задания более интересными и увлекательными для детей, позволит наглядно показать им правила пользования дорогами и общественным транспортом.

Участие в олимпиаде бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу состязания.

Олимпиада продлится до 19 ноября включительно. Выполнять задания можно в домашних условиях самостоятельно или вместе с родителями.

Кроме того, организаторы отмечают, что немалую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет и состояние улично-дорожной сети. Только в 2021 году в план работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» было включено более 780 участков, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. Общая протяженность таких объектов составила более 1,5 тысячи километров, большую часть подрядные организации привели к нормативу к Дню знаний. Помимо ремонта дорожного полотна проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй год подряд. В прошлом году в ней приняли участие более 2,2 миллиона учеников 1-4 классов из 85 регионов.

Популярность мероприятия показала актуальность профилактической работы с детьми: с каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, родителей и педагогов.

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