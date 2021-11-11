Вопросы социального партнерства обсудили профсоюзы с главой Порховского района
В рамках визита в Псковскую область заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ольга Шелобанова встретилась с главой Порховского района Юрием Семёновым. Во встрече также принял участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.
Стороны обсудили сложившуюся в муниципальном образовании систему социального партнёрства, коллективно-договорное регулирование, организационное и кадровое укрепление регионального профсоюза.
Юрий Семёнов высоко оценил работу Псковского облсовпрофа и отраслевого профсоюза и, отметив, что и в администрации района работает профсоюзная организация, принял решение вступить в ряды профсоюза госучреждений.
«Приятно, когда есть грамотные руководители, которые понимают важность совместной работы в интересах людей труда, - заявил по итогам встречи руководитель облсовпрофа Игорь Иванов. - Складывая ресурсы, мы сможем сделать ещё больше. На сегодняшний день в профсоюзе государственных учреждений в РФ насчитывается около миллиона членов, это сильный и надёжный профсоюз, который входит в систему ФНПР».
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