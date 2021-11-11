В Латвии запретили использовать георгиевские ленточки

17:24, 11 ноября 2021, ПАИ

Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на использование георгиевских ленточек в стране. Запрет распространяется как на развлекательные и праздничные мероприятия, так и на собрания, шествия и пикеты. Трансляция заседания законодательного органа велась на его сайте.

В ходе голосования большинство депутатов поддержало соответствующие поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

Напомним, что с инициативой запретить один из главных символов Победы изначально выступили местные националисты.

Добавим, что ранее власти Латвии запретили появляться в форме советских солдат на публичных мероприятиях, а также отказали в статусе ветеранов некоторым участникам Второй мировой войны.